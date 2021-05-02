Солнечная буря движется к Земле со скоростью 1,8 миллиона километров в час.

Сегодня, 2 мая, Землю поразит мощная солнечная буря.

Об этом сообщает Express.

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Исследователи заявили, что образовалась дыра в экваториальной области атмосферы Солнца. Дыра извергает солнечные частицы со скоростью 500 километров в секунду или 1,8 миллиона километров в час. К несчастью для Земли, она находится на прямом пути потока солнечных частиц.

Как сообщается, поток достигнет Земли 2 мая и может повлиять на спутниковые технологии Земли.

Предыдущие исследования показали, что Солнце испускает экстремальные солнечные вспышки в среднем каждые 25 лет, причем последняя из них произошла в 1989 году. Тогда шторм привел к отключению электроэнергии в Квебеке (Канада).

Вдобавок к этому сильная солнечная буря может вывести из строя спутниковые системы, поскольку бомбардировка солнечными частицами может расширить магнитосферу Земли, затрудняя проникновение спутниковых сигналов.

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Автор: Екатерина Лиманская