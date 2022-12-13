Россияне запустили в космос свой военный хлам в октябре, а уже 10 декабря эта железяка сошла с орбиты.

Очередной российский военный спутник "Космос-2560" сгорел в атмосфере Земли менее чем через два месяца после запуска.

Как рассказал астрофизик Джонатан Макдауэлл, спутник запустили в октябре, а уже 10 декабря он сошел с орбиты.

Как и предыдущий спутник этой серии, "Космос-2560" не повышал и не удерживал свою орбиту, а лишь снижался.

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"Похоже, отсутствие изменений орбиты для этих двух миссий является замыслом, хотя это немного странно", - добавил Макдауэлл.

Отметим, что это не первый раз, когда российские спутники этой серии "падают" на Землю. Поэтому существует пока неподтвержденная вероятность, что эти шпионские аппараты изначально "запрограммированы" для такой "самоликвидации".

Космос-2560 - что известно

Спутник "Космос-2560" запустили 15 октября с испытательного космодрома Плесецк ракетой-носителем "Ангара 1.2". После запуска в "Роскосмосе" сообщили, что с аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, а его бортовые системы работают штатно.

Точной информации о его назначении нет из-за секретности. По данным сайта Everyday Astronaut, этот спутник был предназначен для проведения оптической разведки класса Емка-3 и должен был работать на солнечно-синхронной орбите.

Падение других российских спутников

Как сообщал УНИАН, российский военный спутник-шпион "Космос-2555" 18 мая этого года сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли после неконтролируемого падения. Он был выведен на орбиту 29 апреля.

Ранее, в октябре 2021 года, аналогичная ситуация произошла с родственным спутником Космос-2551, запущенным в сентябре другой ракетой-носителем. Этот аппарат также сошел с орбиты и ярко сгорел в атмосфере Земли.

Весной 2021 года спутник Космос-2525 также сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Позднее в том же году, по данным Командования воздушно-космической обороны США NORAD, Россия потеряла другой военный спутник - Меридиан-2.

Отмечалось, что у РФ почти не осталось спутников оптического наблюдения на орбите. У тех, которые еще функционируют, заканчивается срок службы. При этом создание и запуск новых аппаратов сталкиваются с проблемами из-за санкций.

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