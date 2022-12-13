Спутник "Космос-2560" запустили 15 октября ракетой-носителем "Ангара 1.2" / фото t.me/roscosmos_gk

Очередной российский военный спутник "Космос-2560" сгорел в атмосфере Земли менее чем через два месяца после запуска.

Как рассказал астрофизик Джонатан Макдауэлл, спутник запустили в октябре, а уже 10 декабря он сошел с орбиты.

Как и предыдущий спутник этой серии, "Космос-2560" не повышал и не удерживал свою орбиту, а лишь снижался.

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"Похоже, отсутствие изменений орбиты для этих двух миссий является замыслом, хотя это немного странно", - добавил Макдауэлл.

"Космос-2560" после запуска лишь снижался / график twitter.com/planet4589

Отметим, что это не первый раз, когда российские спутники этой серии "падают" на Землю. Поэтому существует пока неподтвержденная вероятность, что эти шпионские аппараты изначально "запрограммированы" для такой "самоликвидации".

Космос-2560 - что известно

Спутник "Космос-2560" запустили 15 октября с испытательного космодрома Плесецк ракетой-носителем "Ангара 1.2". После запуска в "Роскосмосе" сообщили, что с аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, а его бортовые системы работают штатно.

Точной информации о его назначении нет из-за секретности. По данным сайта Everyday Astronaut, этот спутник был предназначен для проведения оптической разведки класса Емка-3 и должен был работать на солнечно-синхронной орбите.

Падение других российских спутников

Как сообщал УНИАН, российский военный спутник-шпион "Космос-2555" 18 мая этого года сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли после неконтролируемого падения. Он был выведен на орбиту 29 апреля.

Ранее, в октябре 2021 года, аналогичная ситуация произошла с родственным спутником Космос-2551, запущенным в сентябре другой ракетой-носителем. Этот аппарат также сошел с орбиты и ярко сгорел в атмосфере Земли.

Весной 2021 года спутник Космос-2525 также сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Позднее в том же году, по данным Командования воздушно-космической обороны США NORAD, Россия потеряла другой военный спутник - Меридиан-2.

Отмечалось, что у РФ почти не осталось спутников оптического наблюдения на орбите. У тех, которые еще функционируют, заканчивается срок службы. При этом создание и запуск новых аппаратов сталкиваются с проблемами из-за санкций.

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