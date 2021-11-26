​​​​​​​Корабль использовали для доставки на МКС различных грузов.

"Роскосмос"затопил космический корабль "Прогресс МС-17" в Тихом океане.

Об этом говорится в Twitter компании.

"Грузовой корабль "Прогресс МС–17", отстыкованный сегодня днем от МКС, затоплен в несудноходной части Тихого океана", - писала компания 25 ноября.

В "Роскосмосе" заявили, что "несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты корабля упали на "кладбище" космических кораблей".

"Прогресс МС" создавали специально для обслуживания орбитальных станций.

Читайте такжеBlue Origin готовится к новому суборбитальному полету: объявлен состав экипажаКорабль использовали для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, пищи и другого), а также корректировки ее орбиты.

К российскому модулю "Наука" на МКС грузовой корабль пристыковали 22 октября. "Роскосмос" отправлял "Прогресс МС" проверить герметичность топливных магистралей модуля, с чем у россиян были неоднократные проблемы.

Как писал УНИАН, официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс ранее заявил, что РФ испытала противоспутниковое оружие, после чего на орбите Земли образовались обломки, несущие угрозу для Международной космической станции.

В результате сбития спутника образовалось 1,5 тыс. фрагментов космического мусора, движение которых можно отследить, и сотни тысяч более мелких обломков, которые сейчас "представляют угрозу интересам всех народов".

Однако в понедельник российское космическое агентство "Роскосмос" сообщило со ссылкой на данные американского Центра управления полетом, что МКС грозило столкновение с космическим мусором. За это экипажу станции пришлось укрыться в кораблях "Союз" и Crew Dragon на случай, если придется срочно эвакуироваться. Позже "Роскосмос" сообщил, что угроза столкновения миновала.

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Автор: Виолетта Орлова