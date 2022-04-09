Британские ученые доказали, что клетки можно омолодить, при этом не теряя их функций.

Исследователям британского института Бабрахама удалось перепрограммировать клетки кожи человека и сделать их на 30 лет моложе.

Новая методика омоложения клеток кожи позволила исследователям перемотать их биологические часы, сделав некий "скачок во времени", при этом своих функций клетки не потеряли, сообщает Вloomberg.

В исследовании ученые описывают возможность частично восстановить функцию старых клеток, а также обновить их биологический возраст.

В экспериментах, моделирующих кожную рану, частично обновленные клетки показали признаки поведения, больше похожие на поведение молодых клеток.

Эксперты предполагают, что результаты исследования могут изменить регенеративную медицину, особенно если этот процесс можно будет воспроизвести и в других типах клеток.

Профессор Вольф Рейк, руководитель исследовательской программы эпигенетики, сказал, что эта работа имеет очень захватывающие последствия. "Мы сможем определить гены, которые омолаживаются без перепрограммирования, и специально нацелить на клетки, чтобы уменьшить последствия старения", - пояснил он.

Доктор Дилджит Гилл, научный сотрудник лаборатории профессора Рейка в Институте Бебрахама, сказал:

"Наши результаты являются большим шагом вперед в понимании перепрограммирования клеток. Мы доказали, что клетки можно омолодить, не теряя их функций".

Отмечается, что по мере того, как человек стареет, способность клеток нормально функционировать уменьшается, а геном – схема ДНК – накапливает признаки старения. Регенеративная биология направлена на восстановление или замену клеток, в том числе старых. Одним из ее важнейших инструментов является способность создавать "индуцированные" стволовые клетки. Однако этот процесс стирает функции клеток и дает им возможность стать клетками любого типа.

Новый метод, основанный на технике, которая была лауреатом Нобелевской премии и которую ученые используют для создания стволовых клеток, преодолевает проблему полного стирания идентичности клетки, прекращая перепрограммирование части процесса.

Это позволило исследователям найти точный баланс между перепрограммированием клеток, делая их биологически моложе, но при этом они могли восстановить свою специализированную клеточную функцию.

Ученые отметили, что потенциальное применение этой техники зависит от того, чтобы клетки не только выглядели моложе, но и функционировали как молодые клетки.

Эксперты предполагают, что в будущем исследование может открыть и другие терапевтические возможности. Они заметили, что их метод также влиял на другие гены, связанные с возрастными заболеваниями и симптомами, такие как ген APBA2, связанный с болезнью Альцгеймера, и ген MAF, который способствует развитию катаракты.

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