Даша Астафьева побывала у косметолога и рассказала о любимых процедурах.

Украинская модель и певица Даша Астафьева сходила на процедуры к косметологу и поделилась своими впечатлениями.

Об этом она рассказала в Instagram-сторис.

"Особо попрошу не заводиться, так как я сейчас даже оборону не могу держать – написала Астафьева. – Делаю скульптурный лифтинг. На очереди – микротоки".

Вторую процедуру модель охарактеризовала словами "мой персональный рай":

"Это не больно и очень даже приятно. Это такой крутой тонус ваших мышц и очень заметное омоложение после первой процедуры, и классный вид даже без мейкапа".

Читайте также"Между нами химия": Астафьева неожиданно прокомментировала отношения с известным блогеромНапомним, ранее сообщалось, как Даша Астафьева жестко "расправилась" с хейтерами в сети, заблокировав большую часть своих подписчиков в Instagram.

Вас также могут заинтересовать новости: