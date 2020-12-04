Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракты с четырьмя частными космическими компаниями, которые согласились передавать в собственность агентства добытый ими лунный грунт.
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Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Как сообщается, компании соберут небольшое количество лунного реголита из любого места на Луне и предоставят в НАСА. После передачи права собственности собранный материал станет исключительной собственностью НАСА.
Компаний согласились делать это за оплату в размере 5-15 тысяч долларов, но одна предоставила свои услуги за 1 доллар.
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