Четыре частные компании согласились добывать и продавать лунный грунт.

Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракты с четырьмя частными космическими компаниями, которые согласились передавать в собственность агентства добытый ими лунный грунт.

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Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Как сообщается, компании соберут небольшое количество лунного реголита из любого места на Луне и предоставят в НАСА. После передачи права собственности собранный материал станет исключительной собственностью НАСА.

Компаний согласились делать это за оплату в размере 5-15 тысяч долларов, но одна предоставила свои услуги за 1 доллар.

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Перевод: Екатерина Лиманская