NASA сфотографировало новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, является местом падения российского спутника.

Разведывательный орбитальный аппарат NASA сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, является местом падения российского спутника "Луна-25".

Как отмечается в сообщении NASA, на последних изображениях этой точки, сделанных в июне 2022 года, кратера не было. В то же время он есть на фотографиях от 24 августа. Новый кратер находится недалеко от предполагаемой точки падения Луны-25, поэтому в NASA сделали вывод, что он, скорее всего, образовался в результате падения спутника, а не в результате естественного удара.

"Новый кратер имеет диаметр около 10 метров и расположен на 57,865 градусах южной широты и 61,360 градусах восточной долготы на высоте около минус 360 метров. Точка удара находилась на крутом (уклон более 20 градусов) внутреннем крае кратера Понтекулан G, примерно в 400 километрах от предполагаемой точки приземления Луны-25 на 69,545 градусах южной широты и 43,544 градусах восточной долготы", - отмечается в сообщении.

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Российская лунная миссия - что известно

Ранее сообщалось, что первая попытка РФ после развала СССР совершить посадку аппарата на Луну потерпела поражение - спутник "Луна-25", который должен был приземлиться на южный полюс Луны, 20 августа столкнулся с ее поверхностью и прекратил свое существование.

В то же время всего через несколько дней индийский спутник Chandrayaan-3 успешно приземлился на Южном полюсе Луны и ведет там исследования.

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