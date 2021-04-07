Will.i.am рассказал, что идея создания маски появилась во время авиаперелета. Тогда музыкант понял, что существующие варианты масок мешают пользоваться наушниками и не удобны для тех, кто носит очки.

Музыкант Уильям Джеймс Адамс, известный как Will.i.am, представил собственный технологичный вариант медицинской маски.

Читайте такжеМексиканские ученые создали маску от коронавируса, которую надевают только на носУстройство под названием Xupermask, выполнено из ткани и силикона. У Xupermask есть светодиодная подсветка, микрофон с активным шумоподавлением, позволяющий общаться при надетой маске, а также крепления для беспроводных наушников.

Устройство имеет заушные ремешки, которые позволяют подогнать маску под размер головы и улучшить прилегание к лицу. За защиту поступающего воздуха отвечают съемные HEPA-фильтры, через которые воздух для облегчения дыхания прогоняют встроенные трехскоростные вентиляторы. В комплект поставки входит трехмесячный набор фильтров.

Входящие в комплект наушники оснащены чипом Qualcomm QCC5124 и подключаются к смартфонам по протоколу Bluetooth 5.0. Интегрированный в маску аккумулятор обеспечивает до семи часов работы электроники и допускает зарядку батареи прямо во время ношения аксессуара.

Как пояснил Will.i.am, идея создания маски появилась во время авиаперелета из Великобритании в США. Тогда музыкант понял, что существующие варианты масок мешают пользоваться наушниками и не удобны для тех, кто носит очки. Над новым аксессуаром рэпер работал совместно с дизайнером Хосе Фернандесом. Гаджет доступен в черно-оранжевом и бело-серо-оранжевом цветах, передает kommersant.

Техническим партнером проекта стала компания Honeywell, наладившая выпуск маски. Стоимость Xupermask в США составит $299. В продажу аксессуар поступит 8 апреля.

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Автор: Ирина Погорелая