Во время полета вертолет превысил показатели, которые продемонстрировал во время тестирования на Земле.

Вертолет Ingenuity, который прибыл на Марс на борту планетохода Perseverance, во время третьего полета 25 апреля установил рекорд по скорости и расстоянию.

Читайте такжеIngenuity взлетел: на Марсе запустили первый в истории внеземной вертолет (видео)Как сообщает NASA, вертолет превысил показатели, которые он продемонстрировал во время тестирования на Земле.

Беспилотник во время третьего испытательного полета преодолел расстояние 50 м, это приравнивается к большей части длины футбольного поля.

Кроме того, Ingenuity показал скорость полета – 2 м/с и поднялся он на высоту 5 м над поверхностью Марса, как и во время предыдущего полета. Во время полета операторы проверили видеокамеры и программное обеспечение вертолета.

После установленного рекорда команда Ingenuity Mars Helicopter планирует через несколько дней четвертый полет.

Миссия Perseverance на Марсе

Марсоход NASA под названием Perseverance покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля 2021 года совершил успешную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.

19 февраля ровер Perseverance прислал на Землю первые фото, а 22 февраля – первое видео с Марса.

19 апреля Ingenuity совершил первый полет на Марсе.

22 апреля марсоход NASA впервые в истории получил кислород из атмосферы Красной планеты.

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Автор: Ирина Погорелая