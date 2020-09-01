Сентябрь принесет волну геомагнитных возмущений в конце месяца.

В первый месяц осени на Земле будут бушевать магнитные бури. Правда, придутся они на конец сентября.

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Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитные бури в сентябре 2020: когда начнутся

В начале и в середине сентября геомагнитная обстановка будет спокойной, однако в конце месяца украинцев ждет метеоудар — два магнитных возмущения 24-го и 25-го числа, которые почти достигнут уровня G1.

Как уберечь организм от воздействия магнитных бурь

Во время магнитных бурь наиболее уязвимая категория людей — с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им следует быть особенно внимательными ко своему здоровью и накануне геошторма проконсультироваться с врачом, а также запастись таблетками.

За несколько дней до геомагнитного возмущения следует хорошо выспаться, не заниматься интенсивными тренировками, больше гулять на свежем воздухе.

Некоторые ограничения на период магнитных бурь касаются и еды: не употребляйте жирного и алкоголя, не переедайте. Употребляйте больше белка.

Устройте себе в день магнитной бури релаксацию, например, примите контрастный душ.

Раздражительным и импульсивным людям рекомендуется принимать успокоительное на травах, пить травяные чаи, отказаться от кофе.

Что такое магнитные бури

Геомагнитные бури — возмущение магнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток, вызванное поступлением в окрестности Земли возбужденных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

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Автор: Ольга Робейко