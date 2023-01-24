Повышенная солнечная активность случается редко, но может быть опасной для Земли и для метеочувствительных людей. В дни повышенной солнечной активности на нашей планете возникают магнитные бури, которые могут различаться по мощности.
К счастью, благодаря работникам солнечных лабораторий мы можем заранее узнать о таких опасных датах, а врачи дают советы для метеозависимых людей в трудный период.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда будет магнитная буря в январе 2023
Как сообщает погодный сайт Meteoagent, магнитная буря высокой интенсивности ожидается в четверг 26 января. Это последняя магнитная буря в январе - больше в этом месяце дней с высокой солнечной активностью не будет.
Как защититься от магнитных бурь
Магнитные бури сильнее всего влияют на метеозависимых людей, пожилых и беременных, а также обладателей хронических заболеваний. В дни магнитной бури могут возникнуть такие симптомы:
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота и рвота;
- слабость и вялость;
- бессонница;
- боль в сердце;
- повышенное давление;
- обострение хронических заболеваний.
Чтобы облегчить свое самочувствие в дни магнитной бури, следует придерживаться нескольких несложных правил:
- Больше бывайте на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.
- Не ешьте жирной, жареной, острой еды и фастфуда.
- Больше двигайтесь, делайте зарядку.
- Откажитесь от кофе, энергетиков, алкоголя и сигарет.
- Постарайтесь спать не меньше 7 часов в сутки.
- Не вступайте в конфликты, держитесь подальше от источников стресса.
- Чаще пейте травяной или зеленый чай.
Придерживаться этих советов нужно не только в дни бури, но и за 2-3 дня до опасной даты. Тогда повышенная солнечная активность пройдет для вас легко.