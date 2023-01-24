В последние дни января Землю накроет мощная магнитная буря, но продлится она всего один день.

Повышенная солнечная активность случается редко, но может быть опасной для Земли и для метеочувствительных людей. В дни повышенной солнечной активности на нашей планете возникают магнитные бури, которые могут различаться по мощности.

К счастью, благодаря работникам солнечных лабораторий мы можем заранее узнать о таких опасных датах, а врачи дают советы для метеозависимых людей в трудный период.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

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Когда будет магнитная буря в январе 2023

Как сообщает погодный сайт Meteoagent, магнитная буря высокой интенсивности ожидается в четверг 26 января. Это последняя магнитная буря в январе - больше в этом месяце дней с высокой солнечной активностью не будет.

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури сильнее всего влияют на метеозависимых людей, пожилых и беременных, а также обладателей хронических заболеваний. В дни магнитной бури могут возникнуть такие симптомы:

головокружение;

головная боль;

тошнота и рвота;

слабость и вялость;

бессонница;

боль в сердце;

повышенное давление;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы облегчить свое самочувствие в дни магнитной бури, следует придерживаться нескольких несложных правил:

Больше бывайте на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.

Не ешьте жирной, жареной, острой еды и фастфуда.

Больше двигайтесь, делайте зарядку.

Откажитесь от кофе, энергетиков, алкоголя и сигарет.

Постарайтесь спать не меньше 7 часов в сутки.

Не вступайте в конфликты, держитесь подальше от источников стресса.

Чаще пейте травяной или зеленый чай.

Придерживаться этих советов нужно не только в дни бури, но и за 2-3 дня до опасной даты. Тогда повышенная солнечная активность пройдет для вас легко.

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