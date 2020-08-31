Космический телескоп сделал снимок галактики, особенностью которой является ее наклон и расположение относительно млечного Пути.

Космический телескоп Хаббл сделал снимок "наклонного чуда" - галактики NGC 2188.

Новый снимок опубликован на сайте обсерватории.

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Хотя на первый взгляд кажется, что NGC 2188 состоит исключительно из узкой полосы звезд, астрономы классифицируют ее как спиральную галактику с перемычкой.

С нашей точки зрения на Земле, это выглядит так, поскольку центр и спиральные рукава галактики наклонены от нас, и нам виден только очень узкий внешний край диска галактики. Астрономы сравнивают этот случай с поворотом обеденной тарелки в руках так, что вы видите только ее внешний край.

Как сообщается, истинная форма галактики была определена путем изучения распределения звезд во внутренней центральной части и внешнем диске, а также путем наблюдения за цветами звезд.

NGC 2188, по оценкам ученых, составляет половину нашего Млечного Пути, ее диаметр равен 50 000 световых лет, и она расположена в созвездии Голубя в северном полушарии.

Как сообщается, это маленькое созвездие, названное в конце 1500-х годов в честь голубя Ноя в библейских историях, состоит из множества тусклых, но красивых звезд и астрономических объектов.

Последние снимки Хаббла:

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Перевод: Екатерина Лиманская