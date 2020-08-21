В Украине киберспорт может стать официальным видом спорта

Комиссия Министерства молодежи и спорта Украины рассматривает соответствующую заявку.

Федерация киберспорта Украины (UESF) подала документы для признания киберспорта официальным видом спорта в Украине. Соответствущая заявка была принята Министерством молодежи и спорта Украины.

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Об этом Федерация киберспорта Украины сообщила на своем официальном сайте.

"Мы надеемся, что на текущий момент, мы сделали достаточно для того, чтобы киберспорт получил такой долгожданный статус официального вида спорта в Украине. Мы также надеемся, что Министерство молодежи и спорта Украины тщательно подойдет к этому вопросу и мы добьемся того, к чему так давно идем", – говорит заместитель главы UESF Антон Макрелов.

В ближайшее время Министерство молодежи и спорта определит состав комиссии, которая рассмотрит заявку UESF и назначит дату голосования, где будет решать – признавать киберспорт официальным видом спорта в Украине или нет.

Федерация киберспорта Украины

Федерация киберспорта Украины – это общественная организация, созданная в 2018 году для популяризации и развития киберспорта. За время своего существования организация провела множество региональных турниров по киберспорту, благотворительных акций и образовательных инициатив.

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Автор: Сергей Коршунов