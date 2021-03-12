Пользователи лицензионных копий Windows пожаловались на проблемы с операционной системой после очередного обновления.
Об этом пишет Windows Latest.
Читайте такжеSpaceX отправила в космос новую партию спутников Starlink и показала зрелищные миссии видеоПо их словам, проблемы возникли после установки KB5000802. После установки может появиться "синий экран смерти", что приводит к перезагрузке и потере данных.
Сообщения о сбое появились на многих площадках одновременно за последние двое суток.
При возникновении "синего экрана" на дисплее часто появляется ошибка APC_INDEX_MISMATCH для win32kfull.sys. Сбой происходит при запуске печати путем принтеров.
Зафиксировали не менее 20 случаев от четырех разных клиентов за один час.
Обновление KB5000802 происходит автоматически. Чтобы разрешить ошибку, нужно удалить обновление через настройки ОС.
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