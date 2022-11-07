Английский язык – это почти обязательный навык в современном мире.

Работа за границей, в том числе в дистанционном формате, путешествия, бизнес в других странах, карьерный рост в своей профессии – без английского это сделать сложнее или даже невозможно.

Есть несколько подходов в обучении иностранных языков. Первый – это посещение курсов в лингвистических центрах. Второй – занятия с индивидуальным репетитором. Третий – самостоятельное обучение.

И если первый и второй подходы требуют больших денежных вложений, то самостоятельное обучение зачастую становится оптимальным вариантом. Например, с помощью видео+аудио Курсов Разговорного Английского для Начинающих: на сайтах тематических сервисов.

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Как учить английский дома?

Конечно, многие новички интересуются, как быстро выучить английский дома , не обращаясь за помощью к педагогам.

Будьте реалистами – чтобы выучить чужой язык, потребуется время. К тому же, вам нужны будут различные материалы, которые помогут с изучением иностранной лексики, грамматики и произношения.

Рекомендуем использовать сразу все доступные инструменты, которые можно найти в интернете. Во-первых, это увлекательные видеоуроки английского . В отличие от текстовых учебников, уроки в формате видео и интереснее, и лучше понимаются.

Во-вторых, это текстовые учебники. Несмотря на то, что вы будет смотреть видео или слушать аудио-уроки, без учебников не обойтись. Также придется делать упражнения и выполнять задания. Совмещайте книги с видеоуроками для большей эффективности.

В-третьих, когда у вас уже будет запас лексики, начинайте смотреть фильмы и сериалы в оригинале. Пусть этот будут передачи для детей или музыкальные клипы – главное слушать речь. Если вам нужны субтитры – пользуйтесь ими первое время, но периодически отключайте подсказки.

Советы тем, кто будет учить самостоятельно

Учтите, что выучить язык за неделю или две не получится. Рассчитывайте минимум на несколько месяцев занятий, чтобы выучить английский хотя бы на базовом уровне.

Будьте организованными и дисциплинированными. Если вашей мотивации хватит только на несколько дней – это плохо. Лучше заниматься раз в неделю, но в течение года.

Найдите единомышленников. Если вы можете иногда общаться с носителями языка или теми, кто тоже учит английский – это большой плюс. Совмещая живое общение с видеоуроками и учебниками, вы быстро соберете личный словарь и поставите произношение, научитесь воспринимать язык на слуха, а еще – найдете новых знакомых.