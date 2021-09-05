Среди детских игрушек одной из самых популярных является слайм. В связи с таким ростом спроса цены в магазинах порой зашкаливают. Но есть способ и сэкономить, и порадовать ребенка, и даже весело вместе провести время - сделать слайм своими руками.
Как сделать слайм из клея
Для приготовления слайма из клея вам понадобится сам клей, тетраборат натрия, вода и пищевая краска. Если вы хотите сделать слайм более тягучим, тогда вам нужно использовать больше клея.
- Смешиваем клей, тетраборат натрия и немного воды
- Добавляем в эту смесь пищевой краситель
- Тщательно перемешиваем в течении 5-7 минут
Как сделать слайм без тетрабората натрия
Тетраборат натрия позволяет другим компонентам загустеть, и если его не использовать, то слайм будет более жидким. Таким как "лизун" из начала 2000-х годов. Но если вы таки хотите получить тягучий слайм, тогда вот вам рецепт его приготовления:
- Смешайте клей (0,2 л), 2 столовые ложки моющего жидкого средства, немного пищевой соды и краситель
- Тщательно все перемешайте
- Помните: чем дольше будете мешать, тем более тягучим и однородным будет слайм
Как сделать слайм без клея
В данном случае клей можно заменить на пластилин. А также добавить желатин.
- Замочите желатин, а затем доведите его до кипения и оставьте остывать
- Затем разогрейте пластилин и разомните его в воде
- Далее нужно смешать все компоненты в одной посуде и тщательно перемешать
- Поставьте слайм в холодильник на полчаса
Как сделать блестящий слайм
Выберите один из способов приготовления слайма, который вам больше всего понравился. И добавьте во все важные компоненты блестки, стразы, маленькие игрушечки, пенопласт или еще что-то.
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