Слайм можно сделать в домашних условия с помощью всего нескольких компонентов.

Среди детских игрушек одной из самых популярных является слайм. В связи с таким ростом спроса цены в магазинах порой зашкаливают. Но есть способ и сэкономить, и порадовать ребенка, и даже весело вместе провести время - сделать слайм своими руками.

Как сделать слайм из клея

Для приготовления слайма из клея вам понадобится сам клей, тетраборат натрия, вода и пищевая краска. Если вы хотите сделать слайм более тягучим, тогда вам нужно использовать больше клея.

Смешиваем клей, тетраборат натрия и немного воды Добавляем в эту смесь пищевой краситель Тщательно перемешиваем в течении 5-7 минут

Как сделать слайм без тетрабората натрия

Тетраборат натрия позволяет другим компонентам загустеть, и если его не использовать, то слайм будет более жидким. Таким как "лизун" из начала 2000-х годов. Но если вы таки хотите получить тягучий слайм, тогда вот вам рецепт его приготовления:

Смешайте клей (0,2 л), 2 столовые ложки моющего жидкого средства, немного пищевой соды и краситель Тщательно все перемешайте Помните: чем дольше будете мешать, тем более тягучим и однородным будет слайм

Как сделать слайм без клея

В данном случае клей можно заменить на пластилин. А также добавить желатин.

Замочите желатин, а затем доведите его до кипения и оставьте остывать Затем разогрейте пластилин и разомните его в воде Далее нужно смешать все компоненты в одной посуде и тщательно перемешать Поставьте слайм в холодильник на полчаса

Как сделать блестящий слайм

Выберите один из способов приготовления слайма, который вам больше всего понравился. И добавьте во все важные компоненты блестки, стразы, маленькие игрушечки, пенопласт или еще что-то.

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Автор: Диана Могилевич