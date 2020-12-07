Ученым удалось сфотографировать галактику, в которой зарождается множество новых звезд.
Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble.
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Как сообщается, галактика NGC 1792 расположена в созвездии Голубя.
Оранжевое свечение, которое исходит из центра галактики, свидетельствует о том, что в нем находятся старые остывающие звезды.
А вот обширные полосы синего цвета, видимые по всей галактике, указывают на области, полные молодых горячих звезд.
По данным ученых, скорость звездообразования в этой галактике может быть более чем в 10 раз быстрее, чем в Млечном Пути.
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