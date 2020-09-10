В компании говорят, что новая ОС почти догнала по развитию Android, и хотят сделать ее кроссплатформенной.

Китайский технологический гигант Huawei представил вторую версию своей операционной системы HarmonyOS. В компании утверждают, что по своему развитию система приблизилиась к уровню системы Android.

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Как сообщает ITC.ua, в компании также рассказали о планах интегрировать HarmonyOS в широком спектре устройств, включая смартфоны.

Отмечается, что проект HarmonyOS очень важен для Huawei, ведь компания оказалась под ударом санкций США и не может полноценно использовать в своих продуктах американские технологии. Сейчас Huawei вынуждена поставлять свои смартфоны на Android без сервисов Google, что ограничивает их функционал для пользователей за пределами Китая.

Гендиректор Consumer BG Huawei Юй Чэндонг заявил, что компания готова и к другим худшим сценариям. Так, Harmony OS в своём развитии уже «приблизилась к 70-80% уровня системы Android». Это позволяет начать ее внедрение на смартфонах, как альтернативу Android.

Разработчикам приложений уже доступна бета-версия HarmonyOS 2.0 SDK (Software development kit, инструменты для разработки софта – ред.). Пока она поддерживает только смарт-часы, автомобильные информационные системы и телевизоры, но в ближайшее время планируется выпустить SDK и для смартфонов. Ожидается, что она появится в декабре 2020 года.

При этом, первые готовые смартфоны под управлением HarmonyOS должны выйти уже в следующем году.

В случае полного запрета на использование софта Google, компания рассчитывает поставлять продукты с собственной операционной системой. В планах Huawei – адаптация HarmonyOS под планшеты, компьютеры и прочие устройства и развитие вокруг нее новой экосистемы.

Как сообщает IXBT, в компании утверждают, что Hongmeng OS 2.0 - первая распределенная операционная система, которая изначально создавалась для эпохи полноценных сценариев. Она поддерживает полноценное голосовое взаимодействие с различными устройствами, комфортную работу на дисплеях разного размера и адаптивный пользовательский интерфейс.

Cанкции США против Huawei

В 2019 году правительство США на фоне торговой войны с Китаем ввело санкции против Huawei. Компанию обвиняют в шпионаже и помощи авторитарным режимам.

Из-за санкций в продуктах компании стало невозможно использовать сервисы Google.

15 мая, стало известно, что США меняют одно из стратегических правил экспорта, чтобы заблокировать поставки чипов для Huawei.

Крупнейший производитель чипов TSMC прекратил принимать новые заказы для Huawei. В августе 2020 года Huawei также заявила, что приостанавливает производство чипсета Kirin 9000, который использовался во флагманских смартфонах компании.

С 15 сентября вступают в силу новые ограничения правительства США в отношении компании Huawei. Среди прочего, компания останется без дисплеев от LG и Samsung.

Huawei против санкций

Тем не менее, компания готова продолжать борьбу за рынок. Как минимум - за китайский. В июле Huawei впервые стала лидером по продаже смартфонов в мире. До этого девять лет подряд первое место занимала Apple или Samsung.

Компания находит новых поставщиков и разрабатывает собственные технологии, но оценить их перспективность пока сложно.

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Автор: Дмитрий Захаров