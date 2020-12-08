В Google проанализировали поисковые запросы украинцев за 2020 год и представили рейтинг самых популярных запросов.
Не удивительно, что самым популярным поисковым запросом года в Украине стал "Коронавирус".
Также в первую десятку вошли запросы:
- Коронавирус рекомендации
- Выборы в США
- Google Classroom
- Симптомы коронавируса
- На урок
- Холостячка
- Праздники 2020
- Карантин в Украине
- Zoom
В 2020 году украинцы также часто искали ответы на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией и карантином:
- что такое пандемия
- локдаун
- карантин выходного дня
- как сшить маску
- как сделать антисептик для рук
- как лечить коронавирус
- как вернуть обоняние.
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В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о следующих личностях:
- Алексей Навальный
- Джо Байден
- Александр Лукашенко
- Михаил Ефремов
- Ким Чен Ын
- Артем Дзюба
- Дональд Трамп
- Геннадий Кернес
- Моргенштерн
- Билли Айлиш
В категории "Фильмы" в 2020 году украинцы чаще всего искали фильм 2011 года Стивена Содерберга "Заражение", который напророчил всемирную пандемию. Кроме этого, украинцы искали фильмы:
- Колдунья: Повелительница тьмы
- После ссоры
- Ледяное сердце 2
- Бешеная свадьба 2
- Паразиты
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Лидером в категории телевизионных шоу стало романтическое реалити-шоу "Холостячка".
Среди покупок украинцы искали:
- Медицинские маски
- Пульсоксиметр
- Респиратор
- Антисептик
- IPhone 12
В категории "Книги" первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины".
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