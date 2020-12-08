Самым популярным поисковым запросом года в Украине стал, как ни странно, "Коронавирус".

В Google проанализировали поисковые запросы украинцев за 2020 год и представили рейтинг самых популярных запросов.

Не удивительно, что самым популярным поисковым запросом года в Украине стал "Коронавирус".

Также в первую десятку вошли запросы:

Коронавирус рекомендации

Выборы в США

Google Classroom

Симптомы коронавируса

На урок

Холостячка

Праздники 2020

Карантин в Украине

Zoom

В 2020 году украинцы также часто искали ответы на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией и карантином:

что такое пандемия

локдаун

карантин выходного дня

как сшить маску

как сделать антисептик для рук

как лечить коронавирус

как вернуть обоняние.

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В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о следующих личностях:

Алексей Навальный

Джо Байден

Александр Лукашенко

Михаил Ефремов

Ким Чен Ын

Артем Дзюба

Дональд Трамп

Геннадий Кернес

Моргенштерн

Билли Айлиш

В категории "Фильмы" в 2020 году украинцы чаще всего искали фильм 2011 года Стивена Содерберга "Заражение", который напророчил всемирную пандемию. Кроме этого, украинцы искали фильмы:

Колдунья: Повелительница тьмы

После ссоры

Ледяное сердце 2

Бешеная свадьба 2

Паразиты

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Лидером в категории телевизионных шоу стало романтическое реалити-шоу "Холостячка".

Среди покупок украинцы искали:

Медицинские маски

Пульсоксиметр

Респиратор

Антисептик

IPhone 12

В категории "Книги" первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины".

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Автор: Денис Прядко