В 2020 году украинцы также часто искали ответы на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией и карантином / иллюстрация REUTERS

В Google проанализировали поисковые запросы украинцев за 2020 год и представили рейтинг самых популярных запросов.

Не удивительно, что самым популярным поисковым запросом года в Украине стал "Коронавирус".

Также в первую десятку вошли запросы:

  • Коронавирус рекомендации
  • Выборы в США
  • Google Classroom
  • Симптомы коронавируса
  • На урок
  • Холостячка
  • Праздники 2020
  • Карантин в Украине
  • Zoom

В 2020 году украинцы также часто искали ответы на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией и карантином:

  • что такое пандемия
  • локдаун
  • карантин выходного дня
  • как сшить маску
  • как сделать антисептик для рук
  • как лечить коронавирус
  • как вернуть обоняние.

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В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о следующих личностях:

  • Алексей Навальный
  • Джо Байден
  • Александр Лукашенко
  • Михаил Ефремов
  • Ким Чен Ын
  • Артем Дзюба
  • Дональд Трамп
  • Геннадий Кернес
  • Моргенштерн
  • Билли Айлиш

В категории "Фильмы" в 2020 году украинцы чаще всего искали фильм 2011 года Стивена Содерберга "Заражение", который напророчил всемирную пандемию. Кроме этого, украинцы искали фильмы:

  • Колдунья: Повелительница тьмы
  • После ссоры
  • Ледяное сердце 2
  • Бешеная свадьба 2
  • Паразиты

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Лидером в категории телевизионных шоу стало романтическое реалити-шоу "Холостячка".

Среди покупок украинцы искали:

  • Медицинские маски
  • Пульсоксиметр
  • Респиратор
  • Антисептик
  • IPhone 12

В категории "Книги" первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины".

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Автор: Денис Прядко