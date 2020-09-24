Участники "коалиции" выступают против политики Apple по контролю над софтом в App Store.

13 компаний-разработчиков приложений объединились, чтобы заставить Apple изменить правила ее магазина приложений App Store.

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Как сообщает The Washington Post, в «Коалицию за справедливость приложений» вошли 13 компаний. Среди них - Epic Games, которая недавно вступила в открытый конфликт с Apple, стриминговые сервисы Spotify и Deezer, а также компания Match Group, которая управляет рядом популярных сервисов для знакомств (в том числе – Tinder и OkCupid).

Участники коалиции стремятся изменить принципы, по которым работает софт в системе iOS. В частности – ослабить жесткий контроль Apple над тем, как мобильные приложения устанавливаются на смартфоны. Сейчас это возможно главным образом только через App Store.

На сайте «коалиции» Apple критикуют за комиссию в 30% на все проводимые через App Store платежи, антиконкурентное поведение злоупотребление монопольным положением.

«Вместе мы будем бороться с монополистическим контролем Apple над экосистемой приложений», - заявляют в «коалиции».

Пока неясно, как именно участники объединения будут принуждать Apple изменить свою политику. Его сайт призывает «правоохранителей, регуляторные органы и законодателей по всему миру» обратить внимание на затронутые проблемы.

Журналисты полагают, что Apple вряд ли изменит свои правила по собственной воле – без судебных решений или новых законов.

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Автор: Дмитрий Захаров