Sarcos Robotics показала возможности экзоскелета Guardian XO (видео)

В компании рассказали, что благодаря электромоторам можно поднимать груз до 90 килограммов.

Американская компания Sarcos Robotics продемонстрировала возможности экзоскелета Guardian XO, который можно будет использовать для решения широкого круга задач.

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Видеоролик опубликован в YouTube.

В компании рассказали, что благодаря электромоторам можно поднимать груз до 90 килограммов, ощущая при этом нагрузку примерно в четыре с половиной килограмма. А для управления Guardian XO не нужны специальные навыки. При этом для роботизированных рук предусмотрены разные насадки.

Одной из сфер, где могут понадобиться возможности Guardian XO, разработчики считают аэропорты и работу с тяжелыми багажами.

Как сообщал УНИАН, робота-собаку от Boston Dynamics ради эксперимента приняли на работу на нефтяную вышку в Норвегии.