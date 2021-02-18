Мощная DDOS-атака на сайт СБУ идет уже не первый день.

Сайт СБУ работает с определенными техническими перебоями, поскольку на него идет мощная DDOS-атака, уже не первый день.

Об этом УП сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дегтяренко.

"Очевидно, что она связана с последними активными действиями Службы по защите национальных интересов и противодействия Российской Федерации, ведет гибридную войну против Украины, в том числе и в информационном пространстве", - сказал он.

Сейчас специалисты СБУ работают над тем, чтобы как можно быстрее наладить бесперебойную работу сайта.

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Автор: УНИАН