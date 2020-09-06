NASA нашло способ дешевле и быстрее добраться до Луны.

Агентство NASA запатентовало новый способ добраться до Луны быстрее и дешевле, и это не с помощью новых космических кораблей.

Космическая организация показала, что она обнаружила новую траекторию к Луне, которая позволит более эффективно выполнять будущие миссии к нашему небесному соседу, сообщает Business Insider.

Новый метод NASA позволяет небольшому беспилотному космическому кораблю относительно быстро достигать Луны и при очень небольшой затрате топлива.

Как именно будет работать новый метод запуска на Луну

Метод, который был запатентован NASA, позволяет беспилотному космическому аппарату, по сути, соединяться со спутниками связи, чтобы достичь высокой околоземной орбиты, прежде чем использовать гравитацию Земли и Луны для выполнения маневра "рогатка" на Луну.

В патенте маневр описывается как "метод перевода космического корабля с геосинхронной переходной орбиты на лунную".

Читайте такжеNASA успешно запустило ракету с марсоходом (видео)Первым космическим кораблем, который будет использовать новую траекторию, будет Polarimeter Pathfinder Dark Ages (Dapper), миссия, разработанная Университетом Колорадо в Боулдере, которая будет впервые записывать с обратной стороны Луны низкочастотные радиоволны, которые были излучены во время раннего формирования Вселенной.

Траектория и патент, которые впервые были обнаружены юристом Джеффом Штеком, как сообщается, возникли из-за необходимости минимизировать расходы миссии Dapper, поскольку она была при относительно небольшом бюджете на космические миссии в 150 миллионов долларов.

"Эта траектория к Луне возникла по необходимости, как это часто бывает. Нам нужно было снизить затраты на запуск и найти дешевый способ добраться до Луны", - рассказал Джек Бернс, астрофизик из Университета Колорадо в Боулдере и руководитель миссии Dapper.

Сколько времени займет полет на Луну

Хотя новый метод будет работать не так быстро, как миссия "Аполлон-11", которая достигла Луны всего за несколько дней, он будет работать намного быстрее, чем аналогичные более мелкие миссии. По оценкам NASA, полет на Луну займет около двух с половиной месяцев, в то время как миссии аналогичного размера обычно занимают до шести месяцев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора