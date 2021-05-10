В компании надеются, что запуск новой версии приложения позволит расширить рынок и привлечь новых пользователей.

Социальная сеть для аудиообщения Clubhouse запустила тестовую версию приложения для операционной системы Android. Ранее приложением могли пользоваться только обладатели девайсов с системой iOS.

Читайте такжеНеизвестные опубликовали данные 1,3 миллиона пользователей ClubhouseПока новая версия доступна только в США, говорится в заявлении соцсети.

Позже версию приложения для Android планируют запустить в других англоязычных странах и в остальном мире.

«Наш план на несколько следующих недель заключается в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем разворачивать его в более широком масштабе», - говорится в сообщении.

В компании надеются, что запуск версии на Android позволит расширить рынок и привлечь новых пользователей. Поскольку в последнее время количество загрузок Clubhouse значительно сократилось: с 9,6 миллиарда в феврале до 0,9 миллиарда в апреле.

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Автор: Катерина Шварц