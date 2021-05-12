Ученые обработали изображения, полученные в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах волн.

Новые потрясающие изображения Юпитера показывают детали атмосферы в ином свете.

Ученые смогли наблюдать за исчезновением знаменитого супершторма Юпитера с помощью снимков в инфракрасном спектре, сообщает space.com.

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Недавно обработанные изображения, полученные космическим телескопом Хаббла и обсерваторией Джемини-Норт на Гавайях, раскрывают детали турбулентной атмосферы Юпитера на разных длинах волн, помогая ученым выяснить, что является движущей силой образования массивных штормов газового гиганта.

Ученые обработали изображения - полученные в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах волн - чтобы обеспечить интерактивное параллельное сравнение различных видов облаков над газовым гигантом.

Изменяющийся внешний вид планеты на разных длинах волн позволяет астрономам по-новому взглянуть на поведение атмосферы Юпитера. Как ни странно, большое красное пятно - гигантский супер-шторм очень хорошо виден в видимом и ультрафиолетовом диапазонах световых волн, но почти сливается с фоном в инфракрасном диапазоне.

С другой стороны, полосы облаков Юпитера, вращающиеся в противоположных направлениях, хорошо видны на всех трех изображениях.

В отличие от красных пятен, на инфракрасном изображении отчетливо виден циклонический вихрь, распространяющийся с востока на запад. Эта серия вихрей протяженностью почти 72000 километров выглядит как яркая полоса в северном полушарии планеты.

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Перевод: Екатерина Лиманская