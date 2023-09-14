Что также поразило ареологов, так это относительно хорошая сохранность находок.

Новая "археологическая сенсация", обнаруженная недавно в Швейцарии, может дать новое представление о степени распространения древнеримской цивилизации по Европе.

Археологи на участке гравийного карьера в швейцарском кантоне Цуг исследуют каменные стены римской эпохи, построенные около 2000 лет назад. Стены, судя по всему, занимают площадь не менее 500 квадратных метров и принадлежат комплексу зданий с разными помещениями. Об этом пишет Live Science.

"Это открытие является археологической сенсацией", - заявили в Управлении по сохранению памятников и археологии кантона Цуг, отметив, что находки дадут ключевое представление о римлянах в предальпийской Центральной Швейцарии.

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Ученые отметили, что возвышенное расположение региона могло открыть жителям комплекса зданий "вид на окружающий пейзаж".

Археологи также обнаружили на этом месте большое количество железных гвоздей, что позволяет предположить, что на фундаменте стены могла стоять деревянная конструкция.

"Мы также были поражены тем, что верхние кирпичи были даже видны над землей", - сказал Гишан Шерен, глава отдела доисторической археологии Археологического общества Цуга.

Остается неясным, какую функцию выполняло монументальное здание, обнесенное стенами. "Это вилла с видом или здание храма? Выяснение этого станет предметом дальнейшего расследования", - сказали исследователи.

"В последний раз римские здания подобных размеров раскапывали в Хам-Хайлигкройце почти 100 лет назад", - пояснил доктор Шерен.

По мнению ученых, подобные архитектурные реликвии римского периода известны лишь немногим в предальпийском регионе, в отличие от других регионов.

Новое открытие, по мнению исследователей, может дать дальнейшее представление о развитии цивилизации в этом районе.

"Что еще поражает, так это относительно хорошая сохранность останков", - сказала Криста Эбнётер из Бернского университета в Швейцарии.

На том же месте археологи обнаружили поселение среднего бронзового века, а также могилы позднего бронзового века, что указывает на то, что на протяжении всей истории этот регион пользовался большим интересом у жителей.

"Тот факт, что гравийный холм возле Обервиля уже был заселен за несколько тысяч лет до появления римлян, также свидетельствует о привлекательности этого места", - отмечают исследователи.

Помимо этого, археологи нашли на этом месте предметы повседневного обихода, и более особые предметы, в том числе столовую посуду, искусно изготовленные стеклянные сосуды, а также фрагменты золота, которые, вероятно, были частью ювелирного украшения.

"О далеко идущей торговле в римские времена свидетельствуют фрагменты амфор, в которых, среди прочего, вино, оливковое масло и рыбный соус дошли до Средиземного моря до леса Абед близ Чама", - отмечают эксперты.

"Эти кусочки головоломки позволяют проследить жизнь наших предков и лучше понять нашу историю", - сказала Карин Арто, глава Управления по сохранению памятников и археологии.

Археологические находки - новости

Как сообщал УНИАН, ранее у берегов Италии нашли фрагменты древнеримского торгового судна, которое построили более 2 тысяч лет назад. На его борту находятся сотни амфор, большинство из которых почти идеально сохранились. Амфоры, обнаруженные на судне, обычно использовались для перевозки жидкостей - масла, вина.

А вот на юго-востоке Мексики археологи нашли дворец в городе майя, которому, вероятно, более 1500 лет. Исследователи назвали находку дворцом Петенеро. Артефакты, найденные в различных частях этого места, указывают на то, что история Каабы относится примерно к 400 году до нашей эры.

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