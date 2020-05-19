В Австралии нашли останки уникального динозавра (фото)

Элафрозавр жил 100 млн лет назад.

В австралийском штате Виктория нашли кости редчайшего динозавра – элафрозавра, который жил на территории, которая сейчас находится в Антарктике.

Ранее кости элафрозавра находили в Танзании, Китае и Аргентине. Австралийский позвонок нашли на пляже возле мыса Отвей, в трех часах езды от Мельбурна. Об этом пишет The Guardian.

В этой местности часто встречаются окаменелости, в каменных плитах, разбросанных вдоль береговой линии, которые покрываются водой во время прилива.

“Эта местность необычна, ведь, чтобы добраться до искомого, требуется два часа копаться в мокром песке”, – рассказала аспирантка университета Суинберн Адель Петланд.

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Элафрозавр был около двух метров высотой, имел короткие лапки с четырьмя пальцами. Когда детеныши вылуплялись из яиц – у них были острые зубы и питались они мясом, однако по мере взросления они становились всеядными и зубастая пасть сменялась клювом. Элафрозавры жили стаями и быстро бегали.

Если в Австралии был найден только позвонок, который, впрочем, рассказал целую историю, то в Китае ученым ранее повезло больше, и он нашли целую серию ископаемых скелетов – от едва вылупившихся детенышей – до взрослых особей.

Ученые считают, что в меловой период, когда и жил элафрозавр, 110 млн лет назад, современная Австралия находилась намного южнее, в пределах современной Антарктики. И мир тогда был куда теплее. Элафрозавры жили в густых хвойных лесах с подлеском из хвощей и папоротников.

Как сообщал ранее УНИАН, в Австралии мужчин проник в музей, чтобы сделать селфи с черепом динозавра.