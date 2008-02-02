Украина разработает ракетный двигатель для Индии, сообщил журналистам генеральный директор Национального космического агентства Юрий Алексеев. По его словам, соответствующее соглашение с индийскими партнерами подписало конструкторское бюро "Южное". Сумма заказа оценивается в 5-10 млн долл. Объем работ согласовывается. Планируется, что украинские конструкторы разработают жидкостной двигатель первой ступени ракеты.

Как сообщалось, КБ "Южное" изготавливает блок маршевого двигателя VG 143, входящего в состав жидкостной двигательной установки разгонного блока европейской ракеты-носителя Vega. "Южное" получило возможность поставлять ракетные двигатели для европейской ракеты-носителя Vega в рамках контракта с итальянской фирмой Avio, заключенного в 2004 г.

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