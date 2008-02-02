Украина разработает ракетный двигатель для Индии
Об этом сообщил гендиректор НКАУ
Украина разработает ракетный двигатель для Индии, сообщил журналистам генеральный директор Национального космического агентства Юрий Алексеев. По его словам, соответствующее соглашение с индийскими партнерами подписало конструкторское бюро "Южное". Сумма заказа оценивается в 5-10 млн долл. Объем работ согласовывается. Планируется, что украинские конструкторы разработают жидкостной двигатель первой ступени ракеты.
Как сообщалось, КБ "Южное" изготавливает блок маршевого двигателя VG 143, входящего в состав жидкостной двигательной установки разгонного блока европейской ракеты-носителя Vega. "Южное" получило возможность поставлять ракетные двигатели для европейской ракеты-носителя Vega в рамках контракта с итальянской фирмой Avio, заключенного в 2004 г.