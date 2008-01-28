Динозавры вымерли за несколько часов

Американские геофизики создали наиболее точную трехмерную модель кратера Чиксулуб, образованного в результате падения метеорита на побережье полуострова Юкатан на территории современной Мексики шестьдесят пять миллионов лет назад, сообщает агентство MSNBC.

Как считают ученые, падение метеорита послужило причиной исчезновения 70% жизни на Земле, включая и динозавров.

В ходе создания модели ученые выяснили, что метеорит приземлился на большей глубине, чем это думалось ранее, и соответственно в атмосферу попало в 6,5 раз больше воды. Кратер содержал отложения, обогащенные серой, которые вступили в реакцию с парами воды и привели к созданию сульфатных аэрозолей. Аэрозоли в свою очередь губительно сказались на окружающей среде, значительно понизив температуру и став причиной обильных кислотных дождей.

Большинство земноводных животных, включая динозавров, погибли в течение нескольких часов или дней после падения метеорита из-за резкого повышения температуры окружающей среды.

Кроме того, падение метеорита вызвало необратимые изменения климата и содержания кислоты в атмосфере, что привело к изменению состава Мирового океана. Как считают ученые, повышение уровня кислотности океана объясняет факт вымирания многих видов водных обитателей, сообщает NEWSru.