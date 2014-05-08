Украинские проекты взяли 6 из 26 призов конкурса блогов The Bobs

Об этом сообщает официальный сайт премии.

Согласно сообщению, проект “YanukovychLeaks” одержал на The Bobs двойную победу - он получил приз организации "Репортеры без границ", и победил в открытом интернет-голосовании.

По результатам этого голосования победили еще несколько украинских проектов.

По народному выбору ”Евромайдан” опередил всех в номинации “Лучший блог”. “Вавилон13” стал ”самым творческим и оригинальным”. “Евромайдан SOS“ до последнего дня лидировал в номинации ”Приз от Global Media Forum”, но потом его опередил проект из Бангладеш.

Читайте такжеГосдума ввела цензуру для блоггеровИнтересная борьба развернулась и в номинации “Выбор пользователей: лучшая страница на украинском”. Победителя здесь выбирала исключительно интернет-аудитория. В конце концов окончательное преимущество одержал блог журналиста Сергея Лещенко

В номинации "Выбор пользователей: лучшая страница на русском" победил проект выпускников школы журналистики и программы DFJ (Digital Future of Journalism) Киево-Могилянской академии Стопфейк.

Призами конкурса The Bobs награждаются блоги и сайты на 14 языках, которые создают и обогащают открытый интернет-дискурс в контексте свободы мысли и слова. Эта ежегодная награда была учреждена в 2004 году с целью отразить многообразие и рост важности новых форм коммуникации в интернете, обратить внимание на выдающиеся примеры и стимулировать международный диалог об этих медиаплатформах.

Награды вручаются в 20 номинациях - 6 международных и 14 языковых, но при этом каждая международная номинация имеет два призы жюри и открытого голосования пользователей.