Ученые испытали на кроликах электронные контактные линзы (фото)

Ученые из Вашингтонского университета испытали на кроликах контактные линзы, в которые внедрены микросхемы. Двадцатиминутное ношение таких линз не нанесло вреда животным, сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт университета.

Ранее исследователей от создания электронных линз останавливала необходимость использования неорганических материалов, в частности, токсичных веществ и металлов. Ученым удалось обойти эти ограничения при помощи создания сверхтонких схем, напыленных на пластиковую подложку.

Предполагается, что в будущем устройства будут использоваться людьми для вывода важной информации прямо на поверхность глаза. Электронные линзы могут пригодиться работникам, имеющим дело с техникой, а также военнослужащим.

Как говорится на новостном сайте университета, представленная технология способна наделить носителей линз "сверхчеловеческим зрением". Она позволит им рассматривать удаленные объекты, ходить по интернету без дисплея и пользоваться помощью бортового компьютера автомобиля при вождении.

Пока ничего этого линзы не умеют. Исследователи также пока не выпустили электронные линзы, которые можно использовать для коррекции зрения.