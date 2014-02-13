Для iPhone и iPad разработали детскую почтовую программу

На смартфонах iPhone и планшетах iPad вышла детская почтовая программа Tocomail, сообщает Lenta.ru со ссылкой на TechCrunch. Она позволяет детям вести электронную переписку под контролем родителей. Ребенку присваивается аккаунт в домене tocomail.com.

В приложении предусмотрено два интерфейса. Первый, более простой, рассчитан на детей до семи лет. Им может пользоваться даже ребенок, не владеющий письмом, так как вместо текста разрешается отправлять картинки.

При создании нового письма открывается «доска для рисования». На доску можно добавить фотографию, готовые изображения из шаблонов или собственноручно нарисованную картинку, и отправить результат адресату.

Второй интерфейс Tocomail предназначен для детей старшего возраста. Он больше похож на «взрослые» почтовые клиенты: так, при составлении нового письма нужно заполнить поля «Кому» и «Тема».

Читайте такжеApple стоит выпускать Android-смартфоны и играть на двух рынках - сооснователь компании

В Tocomail ребенок может переписываться только с адресатами, которых его родитель занес в список «безопасных». Послания от людей, которых нет в списке, сначала поступают в почтовый ящик родителя для утверждения.

Программа Tocomail бесплатна, но предлагает встроенные покупки (месячную подписку за 2,99 доллара и годовую за 29,99 доллара). В платной версии есть дополнительные функции — например, «фильтр сквернословия».

Приложение выпустила компания TocoBox, основанная проживающими в США выпускниками МИФИ Денисом Болговым и Павлом Истоминым. Программа, однако, доступна только на английском языке. Tocomail — не единственная «детская» почта в App Store. Схожую концепцию имеют, например, программы Maily, Toymail, Kids Email и другие.