Китай создал электромагнитную катапульту для авианосцев

В интернете появились фотографии нового комплекса, строительство которого, по некоторым данным, было начато в 2002 году. Электромагнитная катапульта может быть в перспективе установлена на китайские атомные авианосцы, пишет Lenta.ru со ссылкой на сайт mil.news.sina.com.cn.

По приблизительным измерениям, сделанным на основе спутниковой фотографии комплекса, длина катапульты составляет около 120-150 метров при длине электромагнитных направляющих ─ около ста метров. Технические подробности о новом устройстве неизвестны. Сообщается только, что лабораторный прототип китайской электромагнитной катапульты был построен в масштабе 1 к 1 в 2008 году. Где именно расположен комплекс, не уточняется.

Ранее Китай не заявлял о планах строительства в ближайшей перспективе атомных авианесущих кораблей. На верфи в Даляне в провинции Ляонин планируется построить три новых авианосца. Эти корабли не будут атомными, будут лишены катапульты, но получат трамплин и аэрофинишеры. В перспективе на основе этих авианосцев будут сформированы авианосные группы.

Для работы электромагнитной катапульты нужны специальные конденсаторы и энергия, которую не способны обеспечить обычные паротурбинные установки. В конце февраля 2013 года правительство Китая официальноутвердило программу создания надводных кораблей с атомной энергетической установкой, в первую очередь, авианосца. Разработка корабельного реактора ведется в рамках проекта под шифром «863».

Предположительно, первые атомные авианосцы водоизмещением более 65 тысяч тонн каждый появятся на вооружении Китая после 2020 года. Власти Китая пока планируют в отдаленной перспективе иметь на вооружении два корабля такого класса.

Между тем, Китай может стать второй в мире страной, использующей электромагнитные катапульты на авианесущих кораблях. В настоящее время разработку такого устройства ведут США; им планируется оснастить авианосцы типа «Джеральд Форд», первый из которых будет принят на вооружение в 2016 году.