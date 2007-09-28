Открыта новая периодическая комета

Доктор Себастьян Хениг (Sebastian F. Hönig) из немецкого Института радиоастрономии Макса Планка (Max-Planck-Institut für Radioastronomie) описал новую периодическую комету. Небесная странница была зарегистрирована орбитальной обсерваторией для исследования Солнца и гелиосферы (Solar and Heliospheric Observatory – SOHO), зафиксировавшей за 12 лет работы 1350 комет. Об открытии сообщает официальный сайт обсерватории. Периодические кометы являются редким классом небесных тел: из нескольких тысяч комет, наблюдавшихся учеными, периодическими являются лишь 190. В отличие от большинства комет, движущихся в Солнечной системе по параболе или гиперболе и, соответственно, пролетающих вблизи Земли лишь однажды за свою жизнь, периодические кометы имеют замкнутую орбиту в виде сильно вытянутого эллипса и возвращаются через определенный промежуток времени. Одним из самых известных объектов такого рода является знаменитая комета Галлея, появляющаяся около Земли раз в 75-76 лет. Период вращения кометы Хенига намного короче: чуть больше 4 лет. В 2005, обрабатывая данные SOHO, первооткрыватель выдвинул гипотезу о периодическом характере данной кометы и предсказал ее появление 11 сентября 2007. Этот прогноз блестяще оправдался: небесная гостья прибыла точно по расписанию, доказав таким образом свою периодичность.

Диаметр вновь открытой кометы составляет 100-200 м. В отличие от большинства комет, она не имеет хвоста, хотя ее яркость значительно увеличивается при приближении к Солнцу. Как предполагают исследователи, летучие вещества, образующие хвост кометы, в данном случае успели испариться в течение многократных проходов кометы около светила.

Радио Свобода