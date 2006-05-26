Microsoft готовит запредельный Office 2007

Компания Microsoft объявила о решении включить в варианты поставки нового пакета офисных приложений редакцию Office 2007 Ultimate Edition, которая почти полностью будет совпадать с более дорогой корпоративной версией Office 2007. Представитель Microsoft сообщил, что компания решила добавить новый вариант поставки по просьбам потребителей. Стоимость Ultimate-редакции нового офиса составит 679 долларов.

Office 2007 Ultimate Edition, также как и Enterprise Edition, будет включать Word, Excel, PowerPoint, Publisher, OneNote, пакет для обеспечения совместной работы Groove, Access и InfoPath. Остальные детали по Ultimate-редакции нового офиса пока не разглашаются. Также пока не называется стоимость Enterprise-редакции нового офиса, которая будет распространяться только по многопользовательским лицензиям.

О планах выпуска расширенных версий Windows и Office исполнительный директор Microsoft, Стив Балмер (Steve Ballmer) сообщил еще в 2005 году, но о решении выпустить Ultimate-редакцию нового офиса компания Microsoft сообщила только на этой неделе.

Лента.ру