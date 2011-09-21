Google+ стала открыта для всех желающих

Социальная сеть Google+ теперь открыта для всех желающих, хотя раньше для регистрации требовалось получить приглашение, заявил вице-президент Google Вик Гундотра в официальном блоге компании Google.

Социальная сеть Google+, запущенная в конце июня, - один из главных конкурентов Facebook, замечает РИА Новости. За первые четыре месяца после открытия пользователи регистрировались в соцсети Google рекордными темпами при том, что для этого им необходимо было получить приглашение.

Новая соцсеть Google получила ряд конкурентных преимуществ, среди которых возможность объединения друзей в круги и групповые видеочаты.

По данным исследовательской компании ComScore, количество пользователей соцсети Google+ еще в начале августа превысило 25 миллионов человек. Для сравнения количество пользователей Facebook превышает 750 миллионов человек, однако отметки в 20 миллионов Google+ достигла в 48 раз быстрее Facebook и в 43 раза быстрее Twitter.