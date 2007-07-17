Canon инвестирует 451 млн долл. в строительство нового завода

01:31, 17 июля 2007
Наука и IT
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Производительность - 3 млн. компонентов в год

CanonЯпонский производитель электроники Canon Inc. инвестирует 55 млрд иен (451 млн долл.) в строительство нового завода по выпуску датчиков изображения, применяемых в производстве цифровых видеокамер. Новое предприятие будет построено в Японии, близ Токио (префектура Канагава) и, как ожидается, начнет работу в июле 2008 г.

Производственная мощность нового завода будет примерно такой же, как у уже действующего предприятия в этом же регионе - около 3 млн компонентов в год, сообщил представитель Canon, передает Reuters.

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя цифровых фотокамер, японской корпорации Canon Inc., в I квартале 2007 г. выросла на 21,2% - до 131,25 млрд иен (1,1 млрд долл.) по сравнению со 108,27 млрд иен (915 млн долл.), полученными за аналогичный период годом ранее.

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