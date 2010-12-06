Медведев распорядился найти виновных в гибели трех спутников

Президент России Дмитрий Медведев поручил главе контрольного управления своей администрации Константину Чуйченко и генпрокурору Юрию Чайке проверить расходование средств на программу ГЛОНАСС, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова.

Медведев также потребовал "провести проверку утраты трех спутников группировки ГЛОНАСС и представить ему предложения об ответственности лиц, причастных к происходящему".

5 декабря три спутника ГЛОНАСС-М после неудачного старта затонули в несудоходном районе Тихого океана в районе Гавайских островов. Как сообщали источники в ракетно-космической отрасли, ракета-носитель "Протон-М", которая должна была вывести космические аппараты на орбиту, после запуска с Байконура отклонилась от курса на 8 градусов.

Однако официально причины неудачи пока не названы.