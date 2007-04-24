Частные инвесторы опасаются идти в Украину с энергосберегающими технологиями

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС отмечает, что частные европейские инвесторы опасаются приходить в Украину и развивать энергосберегающие технологии из-за отсутствия политической стабильности в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге на совместном заседании делегаций Европарламента по сотрудничеству с Россией, Украиной и Беларусью.

В частности, отвечая на вопрос депутатов, не стоит ли Еврокомиссии увеличить усилия в направлении развития энергосберегающих технологий в Украине, комиссар выразил убеждение, что ЕС делает все возможное на сегодняшнем этапе для этого.

“Сложности, с которыми мы встречаемся, они не с нашей стороны, они с украинской стороны, это политические сложности во внутренних реформах, которые замедлились в Украине, и это дает плохой сигнал частным инвесторам, поскольку они теперь меньше хотят приходить на рынок”, - сказал А.Пибалгс.

Он отметил, что из европейских фондов поддерживаются много проектов в Украине, однако вся эта поддержка не сможет заменить массового прихода инвесторов.

“Я хотел бы больше видеть частных инвесторов в Украине, а это во многом зависит от политической стабильности”, - сказал комиссар.

“Однако в этом мы не можем помочь украинцам, которые должны сделать это самостоятельно. Мы можем лишь призывать их сделать это”, - прибавил он.