Украина и Япония создадут наноспутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Такая договоренность достигнута в ходе визита в Украину в июле японской делегации в составе представителей Токийского университета, университета Шиншю и компании NPO InterCos, сообщает пресс-служба НКАУ (Национального космического агентства Украины).

"В ходе переговоров отмечено, что совместное проектирование и эксплуатация микро- и наноспутников является целесообразным и перспективным направлением расширения украинско-японского сотрудничества в сфере космической деятельности", - сказано в сообщении. Принято решение о проработке возможности предоставления проекту создания наноспутника ДЗЗ статуса официального украинско-японского проекта. Для этого стороны договорились подготовить соответствующие соглашения и подписать их в ходе авиасалона "Авиасвит-2010" в Киеве в сентябре 2010 г.

Украинская сторона рассмотрит возможность расширения состава участников проекта создания наноспутника, а также возможность разработки образовательной программы с обменом студентами и стажировкой специалистов. Предусматривается также проведение консультаций с украинскими специалистами о технических характеристиках датчиков создаваемого наноспутника ДЗЗ.