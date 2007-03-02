Итальянская машина перемелет киевский фильтрат за три года

На полигоне твердых бытовых отходов №5 в с. Подгорцы Обуховского района Киевской области запущена в опытную эксплуатацию установка по очистке фильтрата итальянской фирмы «УОММ» с получением сухого осадка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, установка обезвредит фильтрат на протяжении ближайших трех лет.

Строительство соответствующего цеха велось на протяжении года, стоимость первой очереди - 69 млн. 153 тыс. грн.

По словам заместителя председателя КГГА Сергея ЗИМИНА, кроме строительства цеха по очистке фильтрата общей мощность 400 куб. м в сутки или 16,67 куб. м в час, была проведена реконструкция инженерных сетей, построена технологическая котельная, трансформаторная подстанция, две станции перекачки фильтрата, контрольно-пропускной пункт, весовая с применением программного обеспечения для контроля за ввозом твердых бытовых отходов.

С.ЗИМИН заверил, что согласно требованиям действующего законодательства, проект прошел экспертизы государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения, Министерства охраны окружающей природной среды и Госпожарнадзора Украины. Все заключения положительные.

Оборудование итальянской фирмы «УОММ», которое является наиболее прогрессивным в сфере очистки фильтрата, было отобрано на тендерных основах, оно имеет необходимые международные сертификаты и успешно эксплуатируется во многих странах мира.

Впервые оборудование итальянской фирмы «УОММ» было введено в 1985 году, сегодня оно работает в 13 странах мира.

Образованный сухой остаток герметически упаковывается и по опыту иностранных государств используется для производства строительных материалов, в сельском хозяйстве.

Промышленная эксплуатация цеха по очистке фильтрата на полигоне твердых бытовых отходов № 5 обеспечит необходимую санитарно-экологическую обстановку в районе полигона и снимет социальное напряжение в этом регионе.