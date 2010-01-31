Телеканал Sky начинает 3D-трансляции футбольных матчей

Британский телеканал Sky Sports в воскресенье впервые в истории телевещания проведет прямую трансляцию футбольного матча в трехмерном формате (3D), пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение канала.

Футбольные фанаты смогут получить 3D-очки в девяти пабах Лондона, Манчестера, Кардиффа, Эдинбурга и Дублина, чтобы посмотреть игру премьер-лиги "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед". Однако телеканал не раскрывает, в каких именно пабах пройдет эксперимент, дабы не создавать чрезмерный ажиотаж и позволить завсегдатаям испытать новый тип вещания.

Пилотная трехмерная трансляция пройдет в преддверии открытия первого европейского 3D-канала, который Sky намерен запустить в апреле.

В прямом эфире Sky Sports будет идти параллельная, традиционная трансляция. Таким образом, канал будет вести две отдельных трансляции с разными съемочными группами и комментаторами.

Канал разрабатывал собственную систему вещания в технологии 3D последние два года и, как отмечают на телеканале, вел консультации с американскими коллегами, в частности, с создателями и режиссером самого высокотехнологичного примера этого формата на сегодняшний день - блокбастера "Аватар" - Джеймсом Кэмероном.

Sky Sports обещает увеличивать количество трансляций футбольных матчей в 3D по мере того, как число оборудования, способного передавать трехмерную картинку, в Великобритании растет. К весне текущего года подобные трансляции будут идти в сотнях пабов по всей стране.