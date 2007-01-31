Ракета-носитель Зенит-3SL взорвалась после старта

Неудачей закончился запуск ракеты-носителя "Зенит-3SL", которая должна была вывести на орбиту коммерческий спутник связи. Пуск был произведен с плавающей платформы в акватории Тихого океана в рамках программы "Морской старт", передает Associated Press.

Старт состоялся, как и было запланировано, в 15:22 по местному времени 30 января (31 января 2:22 по киевскому времени). Как заявила представительница компании "Морской старт" Пола КОРН, ракета взорвалась сразу после запуска.

В момент старта ракеты никого из технического персонала на платформе не было. Пуск был осуществлен дистанционно с борта корабля. Пока не ясно, что стало причиной взрыва. Для ее выяснения создана специальная комиссия.

Спутник NSS-8, созданный компанией Boeing, предназначался для голландской SES New Skies. Пять спутников этой компании уже функционируют на орбите, еще один находится в производстве.

В консорциум "Морской старт" входят Boeing (США), Kvaerner ASA, РКК "Энергия" (Россия), НПО "Южное"/ПО "Южмаш" (Украина). Компания является поставщиком услуг запуска коммерческих спутников, имеющих большую массу.

Ракета "Зенит-3SL" – совместное производство России и Украины. Первая и вторая ступени разработаны ГКБ "Южное" и изготовлены ГП "ПО "Южмашзавод". Третья ступень (разгонный блок ДМ-SL) разработана и изготовлена ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П.Королева" (РКК "Энергия", г.Королев, Московская область).