СССР исчезнет из интернета

Корпорация по назначению доменных имен ICANN объявила о планах по ликвидации доменов .SU (принадлежавший СССР) и .GB (Великобритания). Подобный шаг в ICAAN собираются предпринять в связи с малым количеством зарегистрированных в этих зонах сайтов – большинство российских интернет-страниц регистрируются в зоне .RU (жители других стран СНГ обзавелись собственными доменами наподобие .UA и т.д.), а британцы предпочитают .GB домен .UK, сообщает USA Today.

Помимо .SU и .GB могут исчезнуть и другие домены, например, югославский .YU (теперь это .RS и .ME, Сербия и Черногория). В свое время по этой причине был исключен из списков некогда чехословацкий .CS – в связи с геополитическими изменениями он разделился на два (.CZ и .SK для Чехии и Словакии соответственно).

Стоит отметить, что регистрация сайта в зоне .SU и ежегодная плата за сайт стоит в несколько раз дороже, чем .RU. Так, регистрация сайта в зоне .SU и ее продление на 1 год стоят 100 долларов, а в зоне .RU – 20 и 15 долларов соответственно.

По мнению наблюдателей, решение ICANN о ликвидации домена .SU может стать причиной множества судебных исков от отечественных компаний и организаций. Одним из первых обладателей сайта в домене .SU, выразившим свое недовольство, стало молодежное движение "Наши". Как сообщается в газете "Коммерсант", пресс-секретарь “Наших” Роберт Шлегель заявил, что в случае ликвидации домена юристы движения изучат проблему и будут отстаивать права "Наших" в суде.

Лента.ру