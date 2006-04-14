Google запатентовал голосовой поиск

18:35, 14 апреля 2006
Наука и IT
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Система сама преобразует голосовой запрос в текстовый

Компания Google запатентовала технологию голосового поиска. Изобретение Google получило патент номер 7027987 и называется "голосовой интерфейс для поискового движка", сообщает сайт The Register.

Запатентованная технология описывается как система, которая позволяет осуществлять поиск по голосовому запросу. Система получает голосовой запрос от пользователя, с помощью определенных алгоритмов преобразует его в привычный текстовый запрос, а затем выдает результаты поиска.

По мнению аналитиков, эта технология может стать первым шагом на пути к технологии, которая позволит пользователям путешествовать по просторам интернета с помощью голосовых команд. Однако пока точно неизвестно, когда подобный возможность предоставится рядовым пользователям.

Лента.ру 

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