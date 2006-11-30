Nokia приготовила 4 новинки (фото)

Крупнейший производитель сотовых телефонов, финская компания Nokia анонсировала выпуск четырех новых мобильных телефонов. В начале 2007 года на прилавках появятся телефоны моделей 2626, 6086, 6300 и смартфон 6290, сообщается на официальном сайте компании.

Мобильный телефон Nokia 2626 станет самой дешевой новинкой из новогодней линейки Nokia. Основной акцент финские разработчики сделали на корпусе телефона, который будет выполнен в нескольких цветовых решениях – например, ярко-красном или темно-синем. Из дополнительных функций телефона стоит отметить встроенный радиотюнер.

Nokia 6300 станет, пожалуй, первой попыткой Nokia составить конкуренцию Motorola и Samsung в сегменте сверхтонких телефонов. Мобильнику 6300 , правда, не удастся побить установленный Samsung рекорд (6,9-миллиметровый сотовый SGH X820), толщина выполненного из стали и пластика мобильника составляет менее 13,1 миллиметра.

Разработчики камерофона 6086 обещают массу функций, интуитивное меню, а также большую и удобную клавиатуру.

Самым дорогим из представленных средств связи станет смартфон Nokia 6290 на базе 3 версии платформы S60 (ОС Symbian). Совместимый с сервисами 3G, а также способный работать с массой приложений.

Лента.ру