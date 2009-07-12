Мировой IT-рынок сократится до 3,2 трлн. долл.

В 2009 году объем мирового IT-рынка сократится до 3,2 триллиона долларов, что на шесть процентов (200 миллиардов долларов) меньше показателя 2008 года. Об этом сообщается в исследовании аналитической компании Gartner.

Предыдущий прогноз относительно рынка информационных технологий аналитики Gartner опубликовали в марте текущего года. Тогда они полагали, что мировые расходы на IT в 2009 году снизятся на 3,8 процента.

По мнению Gartner, в 2009 году больше всего снизятся расходы потребителей на компьютеры - на 16,3 процента. Продажи IT-услуг снизятся на 5,6 процента, а телекоммуникационный рынок сократится на 4,6 процента.

Меньше всего в 2009 году упадет спрос на программное обеспечение. По расчетам аналитиков, этот сегмент рынка сократится лишь на 1,6 процента. В 2008 году рынок ПО вырос на 10,3 процента.

Лента.ру