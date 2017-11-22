Ученые выдвинули новую версию зарождения жизни на Земле

Жизнь на Земле могла возникнуть из биологических частиц, принесенных на планету потоками космической пыли. Такое предположение сделали специалисты из Эдинбургского университета, пишет Phys.org.

Согласно данным исследования, быстро движущиеся потоки межпланетной пыли, которые постоянно "бомбардируют" атмосферу нашей планеты, могут доставлять крошечные организмы из далеких миров или посылать земные организмы на другие планеты.

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Исследователи утверждают, что нечто подобное может происходить и на других планетах, и таким образом живые организмы попадают с одного небесного тела на другое.

При этом некоторые живые существа, в частности бактерии, растения и тихоходки (микроскопические беспозвоночные), способны выжить в условиях открытого космоса, и это только подтверждает догадки экспертов.

Как сообщал УНИАН, NASA обнаружило три пригодные для жизни планеты. Ученые обнаружили у звезды TRAPPIST-1 семь планет размером с Землю, на трех из которых условия подходят для существования жизни, поскольку они, предположительно, обладают водой и густой атмосферой.