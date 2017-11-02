1+1 медиа начала процедуру получения международного сертификата ISO по информационной безопасности

Компания «1+1 медиа» стала первой украинской медиагруппой, которая начала процедуру аудита на соответствие требованиям международного стандарта по информационной безопасности ISO 27001. Сертификат будет покрывать веб-сайты и веб-площадки, входящие в 1+1 медиа, а именно: официальные сайты каналов 1+1, 1+1 International, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бигуди, сайты новостных порталов TSN.ua, УНИАН, Главред, сайты VOD-платформы 1+1 video и сервиса защиты авторских прав на контент SUDUM.

Получение сертификата ISO 27001 предусматривает внедрение управления информационной безопасностью и модернизацию процессов контроля за рисками в направлении защиты информации. Процедура будет проходить в несколько этапов и займет от шести месяцев.

Бизнес-цели 1+1 медиа предусматривают соответствие гарантиям информационной безопасности, поэтому прохождение процедуры сертификации рассматриваться не только как стратегическая основа развития, но и будет означать подтверждение гарантии информационной защиты независимым органом, повышение уровня доверия клиентов и полный пересмотр собственных организационных процессов.

«Следя за безопасностью контента, который мы транслируем нашим зрителям, процесс внедрения процедуры сертификации является правильным и нужным шагом. Убеждены, что в ближайшей перспективе, заказчики и клиенты не будут работать с несертифицированными компаниями, поэтому для нас это не менее важно и с точки зрения бизнеса. Уже сегодня есть немало случаев, когда мошенники пытаются использовать данные пользователей с целью наживы и одним из последних таких примеров является наш случай, когда 1+1 медиа стала жертвой незаконного майнинга своих сайтов. Убеждены, что уже в ближайшем будущем диджитал будет мощным источником доходов для компании, а гарантии информационной защиты − это дополнительное конкурентное преимущество над другими медиагруппами на этом пути», − комментирует Анна Ткаченко, директор диджитал направления и директор по стратегии и развитию 1+1 медиа.

Украинские компании, которые уже получили сертификат информационной безопасности ISO 27001: Terrasoft, DATAKOM, UPG, Intetics Inc., Tieto, GlobalLogic и другие.