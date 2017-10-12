В Украине предупредили о подготовке новой масштабной кибератаки

Служба безопасности Украины предупреждает о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании. По информации спецслужбы, целями злоумышленников определены крупные государственные и частные компании, передает пресс-служба СБУ.

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"Основная цель ‒ нарушить штатное функционирование информационных систем, что может дестабилизировать ситуацию в стране. Специалисты СБУ получили данные, что атака может быть осуществлена с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения", - говорится в сообщении.

СБУ прогнозирует, что механизм реализации кибератаки будет подобным проведенной в июне 2017 года.

Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем СБУ предлагает придерживаться следующих рекомендаций:

- обновить сигнатуры антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях;

- осуществить резервирование информации, которая обрабатывается на компьютерном оборудовании;

- обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т.ч. OS Windows всех без исключения версий.

Как сообщал УНИАН, 27 июня, накануне Дня Конституции Украины, украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке.